دنيا سمير غانم تؤازر شقيقتها وتدعو لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على مؤازرة شقيقتها "إيمي" والدعاء بالرحمة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا، دعاء لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وجاء فيه: "اللهم أرحم والدي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وأغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وأضافت في منشورها: "اللهم ارحمهم رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم أجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين.. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم وافرش قبرهم من فراش الجنة، اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبورهم، اللهم ارحمهم بقدر ما تمنيت لهم البقاء.. اللهم اذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهم".

وكانت إيمي سمير غانم، نشرت في وقت سابق نفس الدعاء، عبر حسابها على إنستجرام، وتفاعل معها الجمهور بالدعاء لوالديها بالرحمة والمغفرة.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.