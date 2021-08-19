"نتفليكس" تكشف عن شخصيات "The Witcher".. يُعرض 23 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت نتفليكس، عن شخصيات فيلم الرسوم المتحركة الجديدThe Witcher: Nightmare Of The Wolf ، الذي يسرد الأحداث السابقة لمسلسلThe Witcher ، على أن يتم عرضه نتفليكس يوم 23 أغسطس.

يتوسّع عالم The Witcher إلى فيلم أنمي يحكي قصة النشأة، فقبل ولادة "Geralt"، كان مرشده "Vesemir– وكان Witcher شابًا، هرب من حياة الفقر ليعمل في قتل الوحوش مقابل المال. ولكن مع ظهور وحش جديد وغريب يتسبب في إثارة الرعب في مملكة متوترة سياسيا، يتورط "Vesemir" في مغامرة مخيفة تجبره على مواجهة هواجس ماضيه.

الفيلم كتبه بو دي مايو، إنتاج بو دي مايو ولوران شميت هيزريتش وكوانغ يل هان، إنتاج الرسوم المتحركة Studio MIR

شخصيات الفيلم

Vesemir

نشأ كخادم في بيت أحد النبلاء، وكان يعمل لأيام طويلة مقابل القليل من المال، ويسعى للتحرر من وضعه الاجتماعي رغبة منه في استكشاف "القارة" والبحث عن قَدرِه في الحياة.

Tetra Gilcrest

هي مشعوذة قوية تنحدر من سلالة أحد السحرة الأوائل في "القارة"، وتؤمن أن السحر يربط بين كل ما هو جميل، وتعمل هي وأتباعها على حفظ السلام في "القارة"، وذلك بالحرص على عدم استخدام السحر فيما هو مؤذ.

Lady Zerbst

المرأة النبيلة في "Kaedwen"، ورثت منصب زوجها في المجلس الاستشاري للملك بعد وفاته في سن مبكرة، وقد علا شأنها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من مستشاري الملك الأكثر ثقة، وداعمة شرسة لـ"The Witcher".

Deglan

نشأ في الظروف القاسية والشديدة لجزر "سكالاغا"، وهو قائد محارب متشدد ل"The Witcher".، وهو مخلص بشدة لـ"فتيانه"، ومستعد للقيام بأي شيء في سبيل حمايتهم.

Filavandrel

هو ملك الجان المخلوع من الـ Blue Mountains، وصديق قديم لـ Vesemir. و معروف أيضاً باسم Filavandrel of the Silver Towers.

Luka

هو ساحر من The Witchers وتدرب مع Vesemir و Sven. وعلى عكس الـ Witchers الآخرين، لم يتعلم Luka أن يحب عمله أبداً ويقع في العديد من المشاكل على الرغم من ذكائه إلا أنه على استعداد تام بالوقوف أمام أخوته بغض النظر عن العدو.