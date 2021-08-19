رامي صبري يطرح بوستر أغنيته الجديدة "بيحرك في المشاعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان رامي صبري، مساء اليوم الخميس، بوستر أغنيته الجديدة "بيحرك في المشاعر" التي يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر صبري البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبًا".

على جانب آخر، يحيي رامي صبري، اليوم الخميس، حفلاً غنائيًا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "حالة اكتئاب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي جمعته بشقيقه الراحل كريم صبري.

أغنية "حالة اكتئاب" سجلها كريم بصوته قبل وفاته، من ألحانه وكلمات عبير الرزاز، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومكس وماستر هاني محروس.