"الجمال والرياضة".. أحمد الفيشاوي ينشر صورًا بصحبة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين له بصحبة زوجته نادية الكامل، وعلق عليها: "الجمال والرياضة".

وحازت الصور إعجاب جمهوره ومتابعيه، وجاء عدد من التعليقات على النحو التالي: "حلوين"، و"الثنائي المفضل لي"، و"ربنا يسعدكم"، و"ربنا يحفظكم"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: "هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبوالحسن، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.