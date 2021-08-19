فن ومشاهير

"الجمال والرياضة".. أحمد الفيشاوي ينشر صورًا بصحبة زوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين له بصحبة زوجته نادية الكامل، وعلق عليها: "الجمال والرياضة".

وحازت الصور إعجاب جمهوره ومتابعيه، وجاء عدد من التعليقات على النحو التالي: "حلوين"، و"الثنائي المفضل لي"، و"ربنا يسعدكم"، و"ربنا يحفظكم"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: "هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبوالحسن، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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