نوال الزغبي: “عليه ابتسامة قريباً”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 43 دقيقة

اختارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الترويج لكليب أغنيتها الجديدة “عليه ابتسامة” بنشرها صورة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من جلسة تصوير بدت فيها مرتدية فستانا قصيرا لامعا باللون الأسود.

وكانت جالسة على طرف Chaise longue معتمدة رفع شعرها الى الوراء وماكياجاً ناعماً، وقد زينت إطلالتها بالأكسسورارات وبدا في الخلفية لون البحر الأزرق، وعلقت على الصورة: “عليه ابتسامة قريباً”.

الأغنية المرتقبة ستكون باللهجة الخليجية وسرعان ما دخلت في الترند بلبنان والعراق وغيرها من الدول وذلك بسبب حماس جمهورها وترقبهم لصدورها.

من ناحية أخرى تقدمت نوال الزغبي للفنان رامي عياش يالمعايدة وكتبت :”سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا رامي يا احلى اخ وصديق عقبال المية يا حياة قلبي”.