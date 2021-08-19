صالون زهرة “ترند” بعد عرض أولى حلقاته

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد عرض أولى حلقاته أمس، تصدر وسم مسلسل “صالون زهرة” الترند في السعودية.

وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إعجابهم في بداية القصة وشوقهم لمشاهدة المزيد منه.

وكشفت بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن الأصداء التي حققتها الحلقة الأولى، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة من المسلسل وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “شكراً كتير على الأصداء الحلوة وشكراً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة انه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل يلي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوي همومنا إلى الأسبوع المقبل”.

يذكر أن العمل من إنتاج شركة الصباح “Cedars Arts Productions”، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.