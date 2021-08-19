أحدهم حاول السيطرة على العالم.. إليكم أشهر السحرة عبر التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - السحر هو حدوث شئ خارج عن المألوف أو توقع المستقبل أو استحضار الأرواح، وقديما كان يتم اتهام الفنانين والمخترعين بأنهم يستخدمون السحر الأسود للوصول إلى أهدافهم، ولكن الحقيقة تؤكد أن هناك الكثير من العلماء استخدموا السحر الأسود وبرعوا فيه وكانوا يستخدمون السحر الأسود للوصول إلى أهدافهم.

وإليكم أبرز السحرة الموجودين عبر التاريخ :

1-النمرود

النمرود هو أول شخص استخدم السحر الأسود للسيطرة على العالم وكان يعيش في مدينة بابل بالعراق.

وبالفعل اتفق النمرود مع الشيطان لتقديم أبيه قربانا له لكي يسخر جميع متاع الدنيا من أجله، وبالفعل شيد الجن له أضخم وأكبر برج في التاريخ للعيش فيه، ولكن مات النمرود بسبب ذبابة استقرت في رأسه فتسببت له في نزيف داخلي أدى إلى وفاته.

2-بابوس

حرص بابوس على تعلم جميع فنون السحر الأسود وتحضير الأرواح، وعندما برع «بابوس» في ذلك المجال قام بتأسيس معهد لتعليم السحر عام 1888، وذاع صيته عندما ذهب لزيارة قيصر روسيا «نيكولا الثاني».

وفي هذه المقابلة حدث شئ غريب حيث قام «بابوس» باستحضار روح والد القيصر «نيكولا الثاني» والذي قال له إن حكمه سيسقط بعد موت بابوس وهذا ما حدث.

فبعد موت «بابوس» ب141 يوما تم إطاحة «نيكولاس» من الحكم ، وتحديدا يوم 2 مارس 1918 حيث تم إطاحة «نيكولاس الثاني » عن حكم روسيا وتم تعيين ابن عمه الدوق مايكل، لتتحقق نبوءة «بابوس» وروح القيصر .

3- كورنيليس أجريبا

ولد «أجريبا» عام 1486 حصل علي ماجستير في الآداب، وبعد ذلك بدأ اهتمامه بتعلم السحر الاسود، ويقال بأنه أعظم ساحر في زمانه، ولقب بالفارس من قبل الإمبراطور الروماني .

الف «أجرينا» 3 كتب يتحدث فيهم عن السحر الاسود وقسمهم ل3 انواع هم ؛ السحر العنصري ، والسحر السماوي ، والسحر الفكري .

واستخدم السكر الاسود في كثير من العلوم الطبية كالكيمياء و الأبحاث التجريبية.

ولكن تفاجأ الجميع بترك «أجرينا» السحر بشكل مفاجأة ، حيث قال في كتابة: « ألفت 3 كتب في صغري وسميتهم بفلسفة السحر ، ولكن هذا كان فضول مني في شبابي أصبحت الآن أكثر حكمة لأدرك بأن السحر سيقودني للغرور وسيصبح مصيري وجودي في النار بشكل أبدي ».

4- إليفاس ليفي

ولد عام 1810 ، وكان شاعرا وكاتب فرنسي ويعمل كاهن في الكنيسة الكاثوليكية وترك الكنيسة في سن 26 عاما وذلك بعد صراع كبير.

أهتم «ليفي» بدراسة السحر لدرجه انه ألف أكثر من 20 كتابا عن السحر والتنظيم واعتبر من اشهر السحرى الذين كانوا موجودين في القرن التاسع عشر.