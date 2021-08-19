بالفيديو.. كانت تتمرن على قيادة السيارة وفجأة حلّت الكارثة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

فجأة وبلا مقدمات وجدت سيدة تتدرب على قيادة السيارة نفسها مقتحمة أحد المحلات مسببة أضراراً مادية، إضافة لدهس أحد العمال، في محل تجاري في السعودية.

وقد تداولت ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة يُوثّق لحظة الاقتحام وتحطيم واجهت المحل الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وفي التفاصيل، بينما كانت السيارة تستعد للوقوف أمام أحد المحلات إلّا أنّها اندفعت بشكلٍ مفاجئ نحوه وحطّمت واجهته الزجاجيّة.

وأظهر مقطع الفيديو اقتحام السيارة من زاوية أخرى ودهسها أحد الأشخاص بداخله والتسبب بأضرار فادحة بمحتوياته.

وقد ترجّل أحد الأشخاص كان جالساً بجانب السائق من السيارة في حين بقيَ السائق بداخلها وقد أكّد عدد من متداولي الفيديو أنّ السائق امرأة كانت تتدرّب على القيادة لكنّها لم تتمكن من السيطرة على السيارة، بحسب الموقع.