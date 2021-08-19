هيفاء وهبي على موعد مع جمهورها في الساحل الشمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي يوم 26 آب/أغسطس الحالي بمشاركة فريق ديسكو مصر.

حفل هيفاء وهبي سيقام على شاطئ “كريستال بالاس” في العلمين الجديدة، وستقدّم خلاله “نجمة الجماهير” باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت هيفاء عن الحفل من خلال صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، ونشرت بوستر الحفل عبر خاصية القصص القصيرة، وعلّقت بهاشتاغ “أجواء الساحل”.

على صعيد آخر، تواصل هيفاء وهبي حصد نجاح أغنيتها الجديدة “لو كنت” مع أكرم حسني، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد شهر واحد من طرحه على موقع “يوتيوب”.

أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.