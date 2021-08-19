شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح ثالث أغانى ألبومه الجديد "تك" بتوقيع عمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى، ثالث أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية تحمل اسم "تك"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، و توزيع وميكساج توما.

وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 6 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذى طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان حماقى قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يافتنى" أيضًا.

ويحيى النجم محمد حماقى حفل غنائى ضخم ضمن حفلات الصيف، يوم 27 أغسطس الجارى فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد من المفاجآت ويقدم من خلاله باقة متنوعة من ألبومه الجديد، الذى طرح منه أغنيتين وهما "زيها مين" و"لو هتسيب" كما يقدم عدد من أغانيه القديمة الذى يحبها جمهوره.