شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم لمنتقديه بعد ظهوره على البحر: ألبس بوركينى ولا إيه؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان إسلام إبراهيم صورتين له وهو على البحر أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية عبر حسابه على فيس بوك، وبعد نشره الصور تعرض لحملة تنمر على مظهره، ودخل صديقه الفنان محمود الليثى يسانده فى التعليقات.

وكتب إسلام قائلا "الناس اللى كانت بتقولى إنت مختفى ليه من على السوشيال ميديا لسه بقول يا هادى والكومنتات ما شاء الله بس صراحة أنا مش هسكت تانى لأن كله بيطلع علي صحتى… بس الحمد لله إن فى ناس جميلة هى اللى مصبرة الواحد إنتم أحلى حاجة فى الدنيا والله".

وقال إسلام فى تصريحه لـ ”الخليج 365” "الواحد ميعرفش يلبس بوركينى ولا إيه والواحد منزل الصورة عادى على البحر هلبس إيه، حياتنا بقيت مباحة على السوشيال ميديا وكله بيدخل ينتقض ويشتم من غير سبب ولا هدف".



إسلام إبراهيم



إسلام إبراهيم

وآخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم، مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وعرض في رمضان الماضى، وجسد نجل بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى وحمل دوره الكثير من المفاجآت.

فيما قدم الفخراني دورا جديدا عليه ظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه، ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.