شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية محفوظ عبد الرحمن لزوجته سميرة عبد العزيز بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، إن الراحل محفوظ عبد الرحمن، عايش بشغله وأعماله بين الناس، مؤكدة أنها تشاهد أعماله حاليا، بوابة الحلواني وأم كلثوم ولا تشبع منها أبدا.



علي الكشوطي

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أنها كانت قد طلبت منه أن يكتب لها عرض ميلودراما، لأنها تريد أن تشارك بعمل في مسابقات الميلودراما، ولكنه توفي، إلا أنها وجدت ظرف مكتوب عليه "الميلودراما التي طلبتها سميرة"، حيث كتبها ولم يقول لها، وتعتبر سميرة عبد العزيز تلك أحلي هدية لأنها جاءت منه بعد وفاته.



علي الكشوطي وسميرة عبد العزيز

وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أنها قامت بعرض الميلودراما علي رئيس البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار ومن المقرر أن يتم تقديمها علي المسرح.

محفوظ عبد الرحمن، أحد أشهر المؤلفين والمؤرخين وفى كتاباته كان يتعمق فى الشخصية المصرية ويحللها بقلمه، ولد محفوظ عبد الرحمن عام 1941 وتخرج فى جامعة القاهرة عام 1960.

كتب أكثر من 20 مسلسلا من أشهرها "بوابة الحلوانى وليلة سقوط غرناطة وعنترة وأم كلثوم وأهل الهوى" كما كتب للسينما أفلام حليم وكوكب الشرق والقادسية وله فى المسرح إسهامات أشهرها: "عريس لبنت السلطان وحفلة على الخازوق وبلقيس والحامى والحرامى".

حصل محفوظ عبد الرحمن على جائزة الدولة التشجيعية عام 72 وأحسن مؤلف مسرحى 1983 من الثقافة الجماهيرية والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2002 وتوفى فى يوم 19 أغسطس 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ76 عاما.