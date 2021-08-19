شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: حياتى مع محفوظ عبد الرحمن كانت 35 سنة عسل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى على الكشوطى على تليفزيون الخليج 365 إن حياتها مع الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن كانت 35 سنة عسل هى فترة زواجهما حتى رحيله.

وأضافت سميرة عبد العزيز بمناسبة إحياء تليفزيون الخليج 365 ذكرى رحيل محفوظ عبد الرحمن الرابعة، أنها حاليا مستعدة للموت ولقاء محفوظ عبد الرحمن مرة أخرى.



علي الكشوطي وسميرة عبد العزيز

وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أن الراحل محفوظ عبد الرحمن كان شخصا راقيا رقيق المشاعر وكريم إلى أقصى درجة، سواء على أهل البيت أو غيرهم، وأنها كانت تحب فيه صفة الكرم وكان دائما ما يتبرع ويشارك فى أعمال خيرية.

واستكملت سميرة عبد العزيز أن صفاته كانت جميلة وعلى مدار فترة زواجهما، أى شىء كانت تقدمه له كان يشكرها ويقول له "تسلم إيدك".



علي الكشوطي

محفوظ عبد الرحمن أحد أشهر المؤلفين والمؤرخين وفى كتاباته كان يتعمق فى الشخصية المصرية ويحللها بقلمه، ولد محفوظ عبد الرحمن عام 1941 وتخرج فى جامعة القاهرة عام 1960.

كتب أكثر من 20 مسلسلا من أشهرها "بوابة الحلوانى وليلة سقوط غرناطة وعنترة وأم كلثوم وأهل الهوى" كما كتب للسينما أفلام حليم وكوكب الشرق والقادسية وله فى المسرح إسهامات أشهرها: "عريس لبنت السلطان وحفلة على الخازوق وبلقيس والحامى والحرامى".

حصل محفوظ عبد الرحمن على جائزة الدولة التشجيعية عام 72 وأحسن مؤلف مسرحى 1983 من الثقافة الجماهيرية والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2002 وتوفى فى يوم 19 أغسطس 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ76 عاما.