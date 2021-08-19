شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر بسبب "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو يوسف من تصوير عدة مشاهد من أحداث مسلسله الجديد "وعد إبليس"، أمس الأربعاء داخل أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، حيث استمر التصوير فى نفس الديكور يومين.

وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل الذى كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للأسم الجديد، ويجسد "عمرو يوسف"، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات الإلكترونية، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط، ومن المقررعرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الكبرى.

كان الفنان عمرو يوسف قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد إبليس" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكرأن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.