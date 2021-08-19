عادل إمام وفيروس كورونا.. نقيب الممثلين بمصر يكشف حقيقة الوضع الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، حقيق الوضع الصحي للفنان المصري الكبير عادل إمام.

ونفى أشرف زكي، ما الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا وعزله منزليا.

وقال "زكي" في تصريحات محلية، إن "الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا".





وأضاف نقيب المهن التمثيلية في مصر: "لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل".

جدير بالذكر أن عادل إمام شارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو"، بطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

وكانت منصة "شاهد" بدأت منذ فترة عرض مسرحية "بودي جارد"، وذلك بعد 20 عامًا من عرضها على خشبة المسرح، في سابقة هي الأولى من نوعها.