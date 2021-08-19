توفيق عكاشة يتعرض لوعكة صحية.. اشتباه في أورام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة إن سبب نقله للمستشفى هو معاناته من التهاب شديد وحاد في الأمعاء، إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة.

وأضاف عكاشة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن "هناك اشتباه أورام في الإثنى عشر، إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل، بعد أخذ عينة بالمنظار".





وأوضح أنه عانى، أمس الأربعاء، من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام، وذهب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من إجراء أي جراحة سوى بعد زوال الالتهابات التي يعاني منها.



وكان الإعلامي توفيق عكاشة نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي بمصر، بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله إبراهيم، ودخل إلى غرفة العناية المركزة.