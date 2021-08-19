محمد رمضان يحقق أول مليون مشاهدة بـ"على الله".. ويستعد لحفل "الساحل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الفنان محمد رمضان مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة "على الله" خلال أقل من 24 ساعة، منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب".

محمد رمضان طرح أغنيته، أمس الأربعاء، عبر قناته الرسمية، وأثارت جدلا كبيرا نظرا لظهوره ممسكا بسلاح آلي.

تقول كلمات أغنية "على الله" لمحمد رمضان: "على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله".

ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد رمضان، غدا، الجمعة، 20 أغسطس/آب الجاري، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي لمصر.



ويأتي الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان، شقيق محمد رمضان، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له.



