شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن: المسرح له رهبة لأن رد فعل الجمهور بيكون فى نفس اللحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل نجم الكوميديا محمد عبد الرحمن، ضيفا علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، وذلك في كواليس مسرحية "شمسية وأربع كراسى"، حيث تحدث عن كواليس المسرحية والسبب الرئيسى لعودة مسرح الساحل.

قائلا:"مسرح الساحل السبب الرئيسى فيه أشرف عبد الباقى وكان بيكلم معانا دائما ويقول بنروح إسكندرية في الصيف ونفتح مسرحيات و نعرض ونشوف إيرادات مين مسرحيته أعلى و الموضوع ده اختفى خالص، والناس دلوقتى أكترها بيصيف في الساحل في الفكرة جات من هنا أنه يعمل مسرح الساحل و اتحمسنا اوى و الدنيا مشيت إحنا مع أستاذ أشرف في أى حاجة".

وتابع:"المسرح له رهبة دائما بس مش رهبة تخوف الممثل هو المكان عظيم وبتبقى شايل المسئولية، وأنت واقف بتمثل في مكان عظيم ووجه لوجه لجمهور ورد فعل وقتى بتأخده وطبعا قلقان من كل ده وشايل المسئولية".

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.