شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فى مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى"، والمقرر أن يقام فى الفتره من 22 أغسطس الحالى وحتى 26 من نفس الشهر، والذى يحمل اسم الفنان أشرف زكى ، عدد كبير من العروض من مختلف الدول مثل " السعودية ، مصر ، الأردن ، تونس ، لبيا ، أسبانيا ، سوريا ، فلسطين ، عمان " ، والعروض المشاركة هى عرض " رقصة الموت " من السعودية ، وعرض " ليله الأنحوتة " من الأردن ، وعرض " المتجول " من مصر .

كما تشارك تونس بعرض " غربة " ، وتشارك أسبانيا بعرض " clowns “ ، وعرض عجاف +٢٠٠ من ليبيا ، وعرض " الورده والتاج " من مصر ، وعرض ملكة من سوريا ، ومن مصر عرض " الشاهد " ، ومن فلسطين عرض " شرشوح" وعرض " مدق الحناء " من عمان .

تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة في أغسطس الحالي في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة محمد سعد، وشركة الاتحاد العربي برئاسة محمد الجهادي.