شكرا لقرائتكم خبر عن 10صور من كواليس مسلسل "إجازة مفتوحة" قبل عرضه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "إجازة مفتوحة" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى، لإنهاء أكبر عدد من الحلقات تمهيداً لبدء العرض الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة، حيث صورالمخرج محمد عبد الرحمن حماقى 3 أسابيع فى الأحداث، وانطلق العمل فى فبراير الماضى، وتوقف بسبب انشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية.



مسلسل اجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.



لقاء الخميسى وسميحة ايوب



اجازة مفتوحة



شريف منير ومحمد العمروسى



دنيا ماهر ومحمد العمروسى



شريف ومنير فى كواليس اجازة مفتوحة



كواليس مسلسل اجازة مفتوحة



لقاء الخميسى فى كواليس اجازة مفتوحة



لقاء الخميسى ومحمد العمروسى