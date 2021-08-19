شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يحتفل بعيد ميلاد زوجته علا رشدى: كل سنة وإحنا دايما مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد داود بعيد ميلاد زوجته الفنانة علا رشدي، ونشر داود صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي ودايما مع بعض".

احمد داوود

فيما احتفلت علا بعيد ميلادها عبر حسابها قائلة :"اليوم أنتقل عامًا آخر من الشباب إلى الأبد..أنا سعيد جدًا وممتن لحياتي ، وصحتي ، وابتسامتي ، وشعري ، وجسدي ، وعقلي ، وروحي ، وأنفاسي ، ووالداي ، وأولادي ، وزوجي ، وعائلتي ، وأصدقائي ، وشغفي ، من أجل إبقائها حقيقية ومن أجلك دائما.. الف حمد وشكر يارب على كل خيراتك .. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".



علا رشدي

من ناحية أخري يواصل الفنان أحمد داود تحضيراته للفيلم الجديد "هيصة"، ويجسد من خلاله دور لاعب كرة، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، حيث يجرى حاليًا، اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.

وينتظر داوود طرح فيلم "يوم 13" الذى انتهى من تصويره فى شهر مارس 2020، ويعد التجربة السينمائية الأولى التى تقدم بتقنية الـ3D ويشارك أحمد داود فى بطولته مع كل من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوى، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق والرعب.