"الجمال والرياضة".. أحمد الفيشاوي ينشر صور بصحبة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين له بصحبة زوجته نادية الكامل، وعلق عليها: "الجمال والرياضة".

وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه، وجاءت عدد من التعليقات على النحو التالي: "حلوين"، و"الثنائي المفضل لي"، و"ربنا يسعدكم"، و"ربنا يحفظكم"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" وهو من بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أروى جودة، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.