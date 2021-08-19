أحمد داوود يهنئ زوجته علا رشدي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان أحمد داوود، على تهنئة زوجته الفنانة علا رشدي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر "داوود" صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد، كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي ودايما مع بعض".

علا رشدي أكملت اليوم عامها الـ 41، إذ أنها من مواليد 19 أغسطس 1980، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان أحمد داوود، وأثمر زواجهما عن طفلين.

ومن أبرز أعمال الفنانة علا رشدي "تامر وشوقية، على جثتي، دم الغزال، حليم، وقفة رجالة، زواج بالإكراه، بـ 100 وش" وغيرها من الأعمال.