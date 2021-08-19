أسما عصام تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "الحرير المخملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت الفنانة أسما عصام من تصوير دورها فى مسلسل "الحرير المخملي"، وتجمعها المشاهد بالنجمة مها أبو عوف.

وأكدت أسما أنها تجسد دور فتاة تعمل فى دار أيتام للأطفال وتدخل فى مشادات وصراع مع الفنانة مها أبو عوف بسبب غيرة الأخيرة من أسما لأنها كانت صديقة زوجها في الجامعة.

وأضافت أنها سعيدة بالتعاون معها بشكل كبير وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

وينتمى مسلسل "الحرير المخملي" لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

يذكر أن "الحرير المخملي" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.