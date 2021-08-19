هذا ما حققه فيلم "العارف" بعد ٥ أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "العارف" إيرادات قدرها ٥٠ مليون ٩٥٩ ألف ٢٣ جنيه، وذلك بعد ٥ اسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

ويتنافس الفيلم مع ٤ أفلام أخرى هي: "الإنس والنمس"، "موسى"، "مش أنا"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية ٧٥٪؜ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، وكين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.