محمد هنيدي يروج لفيلمه الجديد بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه الكوميدي الجديد "الإنس والنمس" بطريقة كوميدية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام.

وكتب "هنيدي": "صباح الخير نحب نقولك خبر سعيد إن درجات الحرارة بدأت تنزل، وانكسار الموجة الحارة استعدادا لفصل الشتاء".

وتابع: "ده وقت كويس جدا عشان تاخد الأسرة أو الصحاب وتشوفوا فيلم الإنس والنمس في الجو الجميل ده"، كما عقب على "التغريدة": "خبر عاجل".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة