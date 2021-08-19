وزيرة الثقافة ترعى مشروع شبكة المهرجانات المسرحية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ترعى وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم مشروع شبكة المهرجان المسرحية الذي تقرر تدشينه وانطلاقه بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ(28) برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وأكدت معالي الوزيرة رعايتها الكاملة لهذا المشروع المهم الذي سيجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية سواء التي تحمل صيغة المحلية أو العربية أو الدولية.

وقال جمال ياقوت رئيس المهرجان: الهدف من هذا المشروع المسرحي وضع أجندة لهذه المهرجانات، وعمل خريطة محددة بمواعيد كافة المهرجانات المسرحية بالمنطقة يتم خلالها تحديد مواعيد المهرجانات الدولية التي تقام في الدول العربية من قبل رئيس كل مهرجان حتى لا يتم التضارب في المواعيد، إضافة لتبادل المعلومات والعروض والخبرات التدريبية.

وأضاف أيضًا: المهرجان أطلق الاستمارة الخاصة بهذه الشبكة وكيفية الاشتراك فيها عبر موقعه الرسمي، وعلي كل صفحاته بالسوشيال ميديا، وخلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين، سيتم التدشين بحضور رؤساء المهرجانات العربية المشاركة في الشبكة، والتي ستكون في المرحلة الأولى للمهرجانات العربية المحلية والدولية، أما المهرجانات التي تقام في دول أجنبية غربية فسيكون التنسيق معها في المرحلة الثانية بعد تدشين المشروع عربيًا في البداية.

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتي 19 من نفس الشهر، ويتشكل مجلس إدارته في دورته المقبلة، على النحو التالي: «د. جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرين للمهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبوالحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والفنان حازم شبل».