شكرا لقرائتكم خبر عن شائعتين أزعجت الوسط الفنى .. إصابة الزعيم بكورونا وطلاق ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الساعات الماضية ضربت شائعتين الوسط الفني وأزعجت أصحابهم ، الشائعة الأولى تداولت علة نطاق واسع تؤكد إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا، والثانية طلاق ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان أحمد العوضى.

فيما يتعلق بالشائعة الثانية، والمتعلقة بإنفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضى، علق العوضى على الشائعة قائلا: "هذا الكلام "هبد" ولا أساس له من الصحة وأنها ما زالت زوجته ولم يحدث أى انفصال بينهما".

وقال العوضى، ردا على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين وتم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا: "والنبى بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"، مضيفا: "اللى قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتى، ومفيش ربع كلمة صح من اللى أنت قولته، واللى أنت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو أتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".

وفيما يتعلق بالشائعة الأولى والمتعلقة بإصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا، فأكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا ما هى إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحاً لـ"الخليج 365" أن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعى مع أسرته.

يذكر أن الزعيم عادل إمام يقضى إجازة الصيف بصحبة أسرته في الساحل الشمالى كما هو معتاد كل صيف، لاسيما وأنه غير مرتبط بتصوير أعمال فنية جديدة، كما أنه لم يحدد موقفه من المشاركة فى دراما رمضان المقبل حتى الآن.

الزعيم عادل إمام غاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم مسلسل "فلانتينو" في رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك في بطولته داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.