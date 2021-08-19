شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يبدأ تصوير دوره فى "موضوع عائلى" مع ماجد الكدوانى وشيرين رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقات، ويقوم ببطولته ماجد الكدوانى ويخرجه أحمد الجندى، حيث صور داغر عددا من مشاهده الأولى والتى جمعته بمعظم الأبطال، وعلى رأسهم ماجد الكدوانى وشيرين رضا ومحمد شاهين.



حسام داغر وماجد الكدوانى

مسلسل "موضوع عائلى"، مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى.

وفى سياق آخر انتهى حسام داغر من تصوير نصف مشاهده في مسلسل "السيدة زينب" الذى يقدم فيه شخصية شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، دينا، أشرف عبد الغفور، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وشارك حسام داغر في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.



حسام داغر وشيرين رضا



حسام داغر والمخرج احمد الجندى