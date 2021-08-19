شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تحصل علي إعفاء صحي في هونج كونج رغم صرامة الحجر .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة العالمية نيكول كيدمان على إعفاء من الحجر الصحي في هونج كونج الأسبوع الماضي، حتى في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لمزيد من القيود الصارمة على السفر بسبب كوفيد-19 والتي ستسري اعتباراً من

منتصف ليل اليوم الخميس، وذلك حسبما أكدت حكومة هونج كونج، وهو ما نشره موقع الديلي ميل البريطاني.

ولم تذكر حكومة المدينة نجمة هوليوود البالغة من العمر 54 عاماً بشكل مباشر لكنها قالت إنها منحت شخصاً

أجنبياً عاملاً في صناعةالسينما إعفاء من الحجر الصحي بهدف القيام بعمل مهني، لكن الديلي ميل ذكر ان هذا

الشخص هو نيكول كيدمان.

ويتعارض الإعفاء بشدة مع قواعد الدخول للسكان، وهي من بين أشد القواعد صرامة في العالم، الأمر الذي أثار

عاصفة من الانتقادات من السكان في المدينة التي تديرها الصين.

ويتعين على الكثير من المسافرين لهونج كونج حتى لو تلقوا التطعيم، أن يظلوا في الحجر الصحي الإلزامي في

فندق لمدة تصل إلى 21 يوماً. وبسبب هذه الإجراءات، لم يستطع الكثير من السكان أن يزوروا أقرباءهم أو السفر للخارج منذ نحو عامين.

وتزور كيدمان المستعمرة البريطانية السابقة لتصوير مسلسل "ذي إكسباتس" من إنتاج شركة أمازون.