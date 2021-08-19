شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند.. أبرزها Black Widow و Nomadland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل سينمائى كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكن أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد يمكنك مشاهدته في عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Free Guy..

مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.





Nomadland..

يعتبر الفيلم صائد الجوائز الاول في عامي جوائز 20\21 واهم ما حصل عليها جائزة اوسكار افضل فيلم وافضل مخرجة وافضل ممثلة، وفيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقررأن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

The Boss Baby: Family Business..

هو الجزء الثاني من فيلم الانميش العائلي The Boss Baby الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.

Black Widow..

تقوم ببطولته الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون والتي أعلنت عن حملها مؤخرا، حيث تلعب شخصية ناتاشا رومانوف، وهى شخصية خيالية تظهر فى الكتب المصورة الأمريكية التى نشرتها مارفيل كوميكس، فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها، يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.