شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يخرج من سقف سيارته لالتقاط الصور مع محبيه قبل حفل الساحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم تامر حسني من أكثرالنجوم شعبية علي مستوي الوطن العربي، ويتابعه الملايين،ونشرأمس تامر فيديوهات عن تحضيرات حفله المقبل في الساحل الشمالي، وأثناء خروجه من البروفات ألتقي وهوفي سيارته بعدد من متابعيه فخرج من فتحة سقف السيارة ليلقي التحية عليهم ويلتقط برفقته بعض الصور السلفي.



تامر حسني يخرج من سقف سيارته لالتقاط الصور مع محبيه



تامر حسني يلتقط صور مع محبيه



تحضيرات حفل تامر حسني بالساحل الشمالي اليوم

كما كشف بوست تامر حسني علي الانستجرام تحضيرات الحفل حيث علق عليه بـ من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالي ،،، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانيه المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات واتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه"

يحيى النجم تامر حسنى اليوم الخميس حفلا غنائيا على المسرح الرومانى بمنطقة الساحل الشمالى ومن المقررأن يغنى تامرباقة من أجمل أغانيه، التى حققت نجاحا كبيرا على مدار الفترة الماضية منها "صعبة"و"بحبك"، وغيرهما.

تامر حسنى

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، حضره عدد كبير من جمهور تامر الذى أمتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهائه نظراً لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر، حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر تامر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور.

على جانب آخر تخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ 52 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامرحسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.