شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المثير للجدل Benedetta في مهرجان نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان نيويورك السينمائي عن مشاركة الفيلم المثير للجدل Benedetta بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهو العمل الذى صاحبه الكثير من الصخب أثناء عرض الفيلم فى مهرجان كان، للمخرج الهولندى بول فيرهوفن، وهو الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية حول حياة الراهبة الإيطالية بنيديتا كارلينى، حيث يكشف الفيلم كواليس حياة الراهبة وميولها العاطفية.



Benedetta

الفيلم من إخراج بول فيرهويفن، ويدور حول معاناة راهبة فى إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج ولامبرت ويلسون وفيرجينى إيفيرا ودافنى باتاكيا وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.



Benedetta

أيضا من مهرجان كان إلى مهرجان نيويورك، يعرض المهرجان فيلم Bergman Island، والذى تدور أحداثه حول زوجين أمريكيين يعملان فى صناعة الأفلام ويسافران إلى جزيرة لقضاء الصيف ليكتب كل منهما سيناريوهات لأفلامهما المقبلة.

الفيلم من بطولة ميا واسيكوسكا وتيم روث وفيكى كريبس وآندرس دانيلسن ولاى جون سبيرا وجيب كلينجر، وإخراج ميا هانسن لاف.



Bergman Island

فيلم Bad Luck Banging، من الأفلام المشاركة أيضا فى المهرجان، وهو فيلم كوميدى ودرامى رومانى من تأليف وإخراج Radu Jude وإنتاج Ada Solomon، وبطولة كاتيا باسكاريو، وكلوديا إرميا وأوليمبيا مولاى.

ويتناول الفيلم محاكمة معلمة تجسد دورها «كاتيا باسكاريو» وهى تعمل فى مدرسة مرموقة فى بوخارست كانت حياتها حيوية ولكنها تنقلب رأسا على عقب عندما يقوم زوجها بطريق الخطأ بتحميل فيديو حميمى خاص به على الإنترنت ليراه الجميع.



Drive My Car

وينافس أيضا فى المهرجان الفيلم اليابانى Drive My Car والذى نال جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان فى دورته السابقة، وهو فيلم درامى يابانى شارك فى تأليفه وإخراجه ريوسوكى هاماجوتشى عام 2021، استنادا إلى القصة القصيرة التى تحمل الاسم نفسه لهاروكى موراكامى، من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 بعنوان «رجال بلا نساء».