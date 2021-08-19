شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه في 5 نوفمبر المقبل..سلمي حايك وإنجلينا جولي تتصدران بوستر Eternals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لعرض فيلم الأبطال الخارقين Eternals، حيث كشفت مارفل اليوم الخميس عن البوستر الدعائي الأول للفيلم، والذي يظهر فيه أبطاله في مقدمتهم النجمتين سلمي حايك وإنجلينا جولي بشخصياتهم الخارقة في أحد أعمال marvel.



Eternals



بوستر Eternals

وكشفت مارفل عن البوستر من خلال صفحتها الرسمية علي موقع الانستجرام وعلقت علي صورة البوستر بـ " إليك أول نظرة على الملصق الرسمي لـ Marvel 'Eternals، سيصل إلى دور العرض في 5 نوفمبر" .

كما بدت النجمة العالمية سلمي حايك البطلة الخارقة الأكثر جاذبية في البوستر الأول لها من فيلم Eternals، حيث كشفت حايك عن البوستر من خلال حسابها على إنستجرام أمس الأربعاء ، وعلقت عليها قائلة: "بعد طول انتظار استطيع أن أشعر أخيرًا بقرب وصول eternals".

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل الملامح الأولى للفيلم المقبل Eternals، الذي سيسرد قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لآلاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن ريتشارد مادن، الذى يجسد دور إيكاريس، يلعب القائد القوي لفريق Eternals الذي يمكنه الطيران، وإطلاق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة مع سوبر مان، وتلعب أنجلينا جولي دور ثينا، المحاربة التى يمكنها صنع أي سلاح.

الفيلم الجديد Eternals من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.