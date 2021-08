شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء قبل الأخير من Fast and Furious 10 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة هوليوود ريبورتر أن الجزء قبل الأخير من سلسلة الاثارة والاكشن وسباق السيارات Fast and Furious سيُعرض في 7 أبريل 2023 بدور العرض العالمية .

سيخرج جاستن لين الجزئين العاشر والحادي عشر من سلسلة Fast ، والتي ستكون ختامًا لسلسة سباق السيارات الأشهر أخرج لين خمسة أفلام من السلسلة بداية من عام 2006 The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فان ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.

وعرض الجزء التاسع بعدما شهد العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وحققت سلسلة "فاست آند فيوريس" التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.