شكرا لقرائتكم خبر عن بعدنشر قصته على الخليج 365 .. أحمد حلمي لحسام النوبي: أنت فخر وقدوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم احمد حلمي رسالة للطالب حسام النوبي عقب نشر قصته على موقع وتليفزيون ”الخليج 365”، والذي أجري 27 عملية في عينه اليسري، ولم يمنعه ذلك من تفوقه بالثانوية العامة ووجوده ضمن أوائل الجمهورية وحصوله على المركز الثاني على الجمهورية علمى علوم.

ونشر حلمي جزء من تقرير لليوم السابع مع النوبي، عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، مصحوب بتعليق :"الف مبروك يا نوبي وان شاء الله تدخل طب وتبقي دكتور عالمي انت فخر وقدوة".



احمد حلمي

وكادت حياة الطالب حسام النوبى أن تتحول للون قاتم خاصة بعدما تعرض لإصابة فى عينيه وتعدى عليه زميله بقلم رصاص ما تسبب فى إصابته وأجرى 27 عملية فى العين اليسرى، إلا أن النوبى تحدى الصعاب وأصبح من المتفوقين ومن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة.

وشهدت مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية زغاريد وبكاء وفرحة بعد حصول حسام النوبى على المركز الثانى على الجمهورية علمى علوم دمج وبسعادة غامرة قال حسام: "كنت أداوم على المذاكرة مع الصلاة وسأحقق حلمى بالالتحاق بكلية الطب جامعة الزقازيق".

وأكد حسام أنه كان على يقين بالحصول على مركز متفوق في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه استطاع أن يحقق حلم والديه بالتفوق

وقال حسام إنه بدأ في المذاكرة بالتدريج، حيث بدأ بالمذاكرة أربع ساعات منذ شهر أغسطس وحتى شهر فبراير، مشيرا إلى أنه وضع جدولا للمذاكرة بعدد ساعات أكبر من شهر فبراير.

من ناحية أخري كان النجم أحمد حلمى، استعان بشخصية "عاطف" التى قدمها فى فيلم الناظر، مع النجم الراحل علاء ولى الدين، التى كان يحمل فيها القصب ووقوفه وسط الطريق لحظة مرور سيارة، وذلك للاحتفاء بنتيجة الثانوية العامة مع تفاوت الدرجات بين الطلاب.