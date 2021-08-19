كتب امير فتحي في الخميس 19 أغسطس 2021 02:57 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية اليسا على على إعلان حسن نصرالله، الامين العام لـ “حزب الله”، عن إبحار أول سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان.
وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “يعني السيد حسن صادر قرارنا الأمني والاقتصادي”.
ثم تابعت موجهة كلامها الى رئيس الجمهورية قائلة: “يعني عن جد الله يقويك يا ميشال عون فعلا أخدتنا عا جهنم! لك انت دمرتنا عل الاخر!!!!”.
وقد اشاد بعض المتابعين بجرأة اليسا في التطرق للمواضيع السياسية فيما انتقد اخرون تغريدتها معتبرين انه لم يعد هناك خيار للبنان سوى اللجوء الى ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلانه قرب وصول الفيول الايراني.. اليسا تنتقد حسن نصرالله: “صادر قرارنا الامني والاقتصادي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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