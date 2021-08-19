الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان تتسبب في إثارة موجة من الغضب.. لهذا السبب

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

تسببت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان في إثارة موجة من الغضب والانتقادات في هونج كونج بسبب قيود فيروس كورونا.



وأكدت حكومة هونج كونج فيما يبدو أن الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان حصلت على إعفاء من الحجر الصحي في هونج كونج الأسبوع الماضي، حتى في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لمزيد من القيود الصارمة على السفر بسبب كوفيد-19 والتي ستسري اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

ولم تذكر حكومة المدينة نجمة هوليوود البالغة من العمر 54 عاما بشكل مباشر لكنها قالت إنها منحت شخصا أجنبيا عاملا في صناعة السينما إعفاء من الحجر الصحي "بهدف القيام بعمل مهني".

ويتعارض الإعفاء بشدة مع قواعد الدخول للسكان، وهي من بين أشد القواعد صرامة في العالم، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات من السكان في المدينة التي تديرها الصين.

ويتعين على الكثير من المسافرين لهونج كونج، حتى لو تلقوا التطعيم، أن يظلوا في الحجر الصحي الإلزامي في فندق لمدة تصل إلى 21 يوما. وبسبب هذه الإجراءات، لم يستطع الكثير من السكان أن يزوروا أقربائهم أو السفر للخارج منذ نحو عامين.

وتزور كيدمان المستعمرة البريطانية السابقة لتصوير مسلسل "ذي إكسباتس" من إنتاج شركة أمازون، وفقا لموقع إتش.كيه01 الإخباري.