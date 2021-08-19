شكرا لقرائتكم هل انعزل عادل إمام في فيلته خوفا من كورونا؟.. شقيقه يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتشار شائعة انعزال الممثل المصري، عادل إمام، في فيلته الخاصة خوفاً من فيروس كورونا، وتصدره موقع البحث "غوغل"، خرج المنتج المصري عصام إمام شقيق الزعيم موضحاً أن ما يتردد عن الفنان الكبير من الإصابة بفيروس كورونا، غير صحيح.

وقال في تصريحات لمواقع مصرية محلية: "الكلام دا مش حقيقي خالص الزعيم عادل إمام عارف كويس إن كل واحد له ميعاد هيروح فيه، كل اللى بيحصل دا مجرد أسباب".

مادة اعلانية

كما أضاف: طبعا الزعيم بيعز عليه فراق أحبابه دلال عبدالعزيز، الله يرحمها كانت غالية علينا كلنا وكمان الفنان الكبير سمير غانم، الناس كلها تعلم هو كان أيه بالنسبة للزعيم وزعل على فراقه جدا، وكمان الفنان الراحل سعيد صالح الله يرحمه عز على الزعيم غيابه أوي.

وتابع: "أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب".

"الزعيم بخير"

من جانبه، نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي ما تردد، مؤكداً أن الزعيم بخير ويتمتع بصحة جيدة، وليس مصاباً بالفيروس كما تداول البعض على مواقع التواصل، بحسب ما نقلته مواقع مصرية.

وكانت الشائعات التي ترددت على مدار الساعات الماضية بأن الفنان عادل إمام انعزل داخل فيلته في الساحل الشمالي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، بل تم منع الزيارات عنه خوفا من نقل أي شخص العدوى له، وسط إجراءات احترازية مشددة.