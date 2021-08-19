"تضع المكياج في الكواليس".. صور نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي تضع المكياج بكواليس إحدى حفلاتها الغنائية.

وظهر الماكيير وهو يقوم بوضع مكياج أم كلثوم، بينما يقوم آخر بتصفيف شعرها قبل دقائق من صعودها على خشبة المسرح.

أم كلثوم ولدت عام ١٨٩٨، بقربة طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وعلمها والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي التواشيح الدينية والابتهالات منذ طفولتها، وجابت القرى بصحبة والدها وشقيقها خالد لإحياء الحفلات الدينية.

بعد استقرارها في القاهرة نافست أم كلثوم نجوم الغناء آنذاك، وتميزت بذكاء وموهبة جعلتها تتفوق على الجميع، لتصبح عن جدارة سيدة الغناء العربي.

وقدمت كوكب الشرق خلال مسيرتها الفنية عددا من الأغاني الخالدة، لعل أبرزها: "رق الحبيب، الأطلال، أغدا ألقاك، بعيد عنك، ألف ليلة وليلة، هذه ليلتي، أنساك" وغيرها