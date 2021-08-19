فن ومشاهير

بعد أسبوع.. "موسى" يتجاوز 5 ملايين جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "موسى" حاجز 5 ملايين جنيه، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 5 ملايين 533 ألف 661 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى، هي: "العارف"، "مش أنا"، "الإنس والنمس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهي: سينرجي فيلمز، نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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