ملابس غير لائقة وبلاغات .. ماذا حدث في حفل محمد رمضان السابق بالساحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد غياب عامين يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء الحفل المقام في جولف بورتو مارينا، مساء غدا الجمعة 20 أغسطس، ومع تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام لمنعه، عادت مرة أخرى أصداء الجدل الواسع الذي أثير عقب الحفل الذي أقامه في الساحل الشمالي عام 2019.

الحفل الذي أقامه الفنان محمد رمضان في 23 أغسطس عام 2019، وأقيم أيضا تحت عنوان "أقوى حفلة"، أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، ووصلت إلى ساحات القضاء ومجلس النواب.

وقام وقتها المحامي طارق محمود بإرسال إنذارا قضائيا إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، جاء فيه أنه بتاريخ 23 أغسطس الجاري أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن الممثل المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء، رغم قيام النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء لنفس الأسباب.

المحامي أضاف:" محمد رمضان ظهر في حفل الأخير على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية وهو يعد بذلك واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصري، وطالب في الإنذار، بمنع محمد رمضان من الغناء فورا ونهائيًا وعدم منحه تصاريح بالغناء مستقبلا، استنادا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.

مجلس النواب

وتقدم العديد من النواب ومنهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلبات إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، عن رأيها في ظهور الفنان محمد رمضان عاريا في حفل غنائي.

الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي مؤتمر صحفي أكد الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر مخاطبة المصنفات الفنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، ومخاطبة نقابة المهن الموسيقية التي أعطت التصريح بالحفل "رغما أنها الشاكية".

وتابع "ما حدث من اختصاص المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية ويتحرك المجلس عقب رد الجهتين لبحث العقوبة المناسبة".

ماذا قال محمد رمضان؟

مع تصاعد أزمة حفل الساحل الذي أقيم عام 2019، علق الفنان محمد رمضان خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال :"إحتراما لموقف نقابة المهن الموسيقية وموقف الفنان هاني شاكر من حفلاتي، لن أقيم حفلات في مصر، وعندي حفلات في الخارج".

موقف الموسيقيين

منظم الحفل نبيل السويسي في تصريح لـ"الخليج 365"، تحدث عن تفاصيل الاستعداد للحفل، وقال :"الحمد لله الاستعدادات جارية على أفضل ما يكون لتقديم حفل جماهيري ضخم على مستوى الشعبية التي لدى الفنان محمد رمضان، ولم ولن يكون هناك أي تأثير لما يثار عن وجود بلاغ ما".

وأضاف:"الحفل يقام بناء على تصاريح رسمية موثقة وسليمة، وأن شاء الله يكون كما سبق وأعلن الفنان محمد رمضان أقوى حفل بالساحل، وهو من إنتاج شركة المنتج أحمد مراد وتذكرتي، وتحت إشراف المنتج محمد محسن جابر وشركة مزيكا، بينما أتولى من خلال شركتي ميديا سكوب التنفيذ والتنظيم".

المايسترو محمد أبو اليزيد"وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح لـ"الخليج 365"، قال :"الشركة المنظمة تواصلت مع النقابة، وحصلت على التصريح الخاص به، علما بأن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية إحدى فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل".

وتابع:" نقابة المهن الموسيقية منحت التصريح مع التوجيه بمراعاة الفنان الأداب العامة، وما يثير الجدل".

و قسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا ، إلى 3فئات، وهي 200، و 750، و2000 جنيه مصري.