"إنفلونزا الحريم".. تعرف على موعد أحدث عروض مسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "انفلونزا الحريم"

تدور أحداث مسرحية "انفلونزا الحريم"، تدور أحداثها في حارة شعبية بعد إختفاء كل السيدات من العالم بسبب إنتشار نوع نادر من الأنفلونزا بينما يُحاول كل رجال الحارة التعايش مع هذه الأزمة بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.