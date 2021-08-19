"لو هتسيب".. شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل بعد شائعة طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل من جديد، بنشره جزء من أغنية "لو هتسيب"، وذلك بعد ساعات من نفي الفنان أحمد العوضي طلاق "ياسمين".

ونشر "وائل" أغنية "لو هتسيب" للمطرب محمد حماقي، بصورة تجمعه بشقيقته عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ونفى الفنان أحمد العوضي، أمس، ما تداوله أحد المواقع، حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وردًا على الكاتب أيمن نورالدين، قال العوضي عبر حساب الأول بموقع فيسبوك: "والنبي يا أيمن بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد".

بعدها رد "نور الدين" على "العوضي" قائلا: "مش هبد يا أحمد، أنا واثق من كل كلمة في المقال، وفي جميع الأحوال بتمنى شفاء ياسمين وإصلاح الأحوال جميعها".

ورد العوضي: "لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنتَ قلته، واللي بتقوله مش صح، وماتحطش السم في العسل وعشان ما أظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك أبقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط".

وسافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ أيام، لأحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية؛ لاستكمال رحلتها العلاجية، دون أن يرافقها زوجها الفنان أحمد العوضي.