"حمو بيكا" يرد على الهجوم: "عمري ما أنكرت إني مش متعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رد مؤدي المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا على الانتقادات التي وجهت له، بعد نشره عبر صفحته بموقع فيس بوك نصائح لطلبة الثانوية العامة، رغم كونه غير متعلم.

أدمن صفحة حمو بيكا في موقع فيس بوك، كتب "بتقولوا عني جاهل ومش متعلم، مع إن دي حاجة، أنا عمري ما أنكرتها ولا حتى خبيتها على الناس، ومن يوم ما ربنا كرمني واشتهرت وبقى ليا جمهور".

وتابع: "بس هرجع وأقولكم تانى إنها حاجة ماكنتش بإيدي، أنت بقى يا "متعلم"، التعليم علمك إنك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟، التعليم علمك إنك تفضل تتنمر على خلق الله؟، التعليم علمك إنك مباح ليك الشتيمة في حد هو أقل منك في شيء؟، أكيد لا فمتجيش من ورا شاشة وكيبورد تعمل فيها عم الناصح، وأنت أصلا موركش حاجة تعملها، أنا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده، بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا أنت متعلمتهاش لسه".

بيكا أضاف: "تعلمت احترام الكبير والصغير، اتعلمت أشقى وأتعب من صغري، تعلمت إني مغلطش في حد، اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي أنت عمرك ما هتتعلمها طول ما أنت باصص للناس، فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها، وقبل ما تقول إنك متعلم افتكر إن في "تربية وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم".

وتعرض حمو بيكا لانتقادات عقب ما نشر على صفحته بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، إذ كتب: "ألف مليون مبروك لإخوتي وحبايبي، اللي نجحوا في الثانويه العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم، وهارد لك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه".