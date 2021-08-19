شاهد.. عراقية تقلد دلال عبد العزيز وسمير غانم بطريقة “مذهلة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

لاقت طريقة خبيرة تجميل عراقية للفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم، إقبال الكثيرين من رواد مواقع التواصل.

نشرت خبيرة التجميل العراقية، باريز هادي، فيديو لها على حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”، وهي تقوم بتقليد الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم بشخصيتي شيرين ومراد في فيلم “الرجال في خطر”.

وأثار هذا الفيديو الجدل بين المتابعين بسبب الشبه الكبير الذي استطاعت خبيرة المكياج إظهاره بينها وبين دلال عبد العزيز في شبابها، لدرجة أن المعلقين اعتبروا أنها توأم دلال ظهرت بعد وفاتها، حسب ما ذكرته مجلة “الفن”.

واستطاعت باريز، بواسطة المكياج، إبهار الجمهور والمتابعين بشبهها الكبير لدلال عبد العزيز، وعلقت على الفيديو، بالقول: “مدة قصيرة… فقدناكم…. ألم بعادكم كبير جدا… يا رب صبر دنيا و إيمي و يا رب أسكنهم فسيج جناتك .. الله يرحمهم”.

توفيت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر 61 عاماً، من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، إذ كانت تعاني من تليف بالرئة، وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، خبر وفاتها.