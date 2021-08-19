فيديو.. العثور على مومياء غامضة في سرداب بإيطاليا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلنت دائرة الصحفية لمتنزه بومبي الأثري، عن اكتشاف بقايا كاهن محنطة، في سرداب مقبرة بورتا سارنو في شرق بومبي.

تم العثور على بقايا محنطة لرجل مدفون في مقبرة قديمة شرق مدينة بومبي الإيطالية، بحسب ما ذكر موقع “pompeiisites”.

يدل نقش تذكاري للصاحب القبر “ماركوس فينيريوس سيكونديو”، والتي كتبت باللغة اليونانية القديمة.

وتم اكتشاف القبر خلال حملة التنقيب التي أجريت في منطقة بورتا سارنو نيكروبوليس، بمبادرة من حديقة بومبي الأثرية وجامعة فالنسيا الأوروبية.

صرح بذلك وزير الثقافة، داريو فرانشيسكيني: “بومبي لا تتوقف أبدًا عن إدهاشنا، وقد أكدت مكانتها كمكان تجري فيه الأبحاث والتنقيب عن الآثار الفريدة مرة أخرى”.-

يتكون هيكل القبر، من سياج حجري، مع آثار طلاء على الواجهة، ومن الممكن التمييز بين النباتات التي لا تزال محتفظة بقوامها إلى حد ما.