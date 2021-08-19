شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع دلال عبد العزيز بشقيقتها ووالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة نادرة للراحلة النجمة دلال عبد العزيز في شبابها مع والدتها و شقيقتها.



دلال عبد العزيز و شقيقتها و والدتها

حزن كبير تعيشه إيمى ودنيا سمير غانم منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذى لم يبدأ برحيل الأم فقط وإنما بدأ منذ الـ 20 من مايو الماضى برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلا طويلا من الحزن، ولكن ذكرياتهم معا سوف تظل محفورة فى قلبيهما للأبد.

وكانت النجمة إيمى سمير غانم حرصت مؤخرا على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس".

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض ورقودها فى المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهى تحت أجهزة الأكسجين بين تحسن بطيء لصحتها وتدهور الحالة مرة واحدة، وزادت صعوبة حصول دلال على الأكسجين، بعد تعافيها من فيروس كورونا.