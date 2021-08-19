شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالرحمن يحبس دموعه على تلفزيون"الخليج 365" مع على الكشوطى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل نجم الكوميديا محمد عبد الرحمن، ضيفا علي تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي علي الكشوطي، وذلك في كواليس مسرحية "شمسية وأربع كراسى"، حيث تحدث عن كواليس المسرحية وعن عمله مع الزعيم عادل إمام، فيما حبس دموعه أثناء حديثه عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



الكشوطي



علي الكشوطي ومحمد عبدالرحمن

مسرحية "شمسية وأربع كراسى"، تقام على مسرح الساحل، ونالت المسرحية إعجابا كبيرا لدى جمهور الساحل الشمالى والذى حضر افتتاح العرض المسرحى.



عبد الرحمن وعلي الكشوطي



عبد الرحمن

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.



على الكشوطى 1



علي الكشوطي



علي الكشوطي



علي الكشوطي ومحمد عبد الرحمن

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.