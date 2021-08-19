شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا بعد الهجوم عليه بسبب تهنئته لطلاب الثانوية:"عمري ما نكرت إنى جاهل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مغني المهرجانات حمو بيكا عن غضبه واستيائه من التنمر عليه بعد تهنئته لطلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتائج، وذلك بسبب عدم حصوله على شهادة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"بتقولوا عني جاهل ومش متعلم .. مع أن دي حاجة أنا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها علي الناس.. ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور بس هرجع واقولكم تاني إنها حاجة مكنتش بإيدى ".

وأضاف :"انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا أنت متعلمتهاش لسه.. اتعلمت احترم الكبير والصغير .. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت إني مغلطش في حد .. اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس ..فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها ..وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في "تربيه وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم ..صباحكم فل".



حمو بيكا

وكان بيكا وجه تهنئة لطلاب الثانوية العامة عبر حسابه قائلا :" الف مليون مبروك لاخواتي وحبايبي اللي نجحو في الثانوية العامة .. وان شاء الله تحققوا كل احلامكم ..وهاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة الف فرصة تعوضو وتحققو كل اللي بتتمنوه".